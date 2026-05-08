ふと、自分と相手の価値観に「大きなズレ」を感じることはないでしょうか。今回はそんな価値観の違いを実感するとともに、少し怖い思いをしたという安野遥香さん（仮名・20代後半）に話を聞きました。◆幸せになるために、恋人探しを始める「ハイスペック彼氏としか付き合いたくない」と、多くの出会いをスルーしてきたという遥香さん。あるとき幼馴染みでもある親友に彼氏ができ、自分も婚活を兼ねた恋人探しをすることになっ