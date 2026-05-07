「子どもが無邪気でいられる社会を創る」をミッションとするマチルダが、カゴメとの共同企画として、全3回の親子向け食農プロジェクトを開始した。このプロジェクトは、日々忙しく過ごす都市部の親子に、都心にいながらにして土に触れ、野菜を育てて調理して食べる楽しさを体験してもらう試み。その第1回目として、4月18日(土)に、世田谷区の農園「アグリス成城」にて春野菜の収穫と植え付け、およびクッキング体験を実施した。親