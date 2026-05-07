今回は、モラハラ夫に限界だった妻が出た行動についてのエピソードを紹介します。夫の希望で専業主婦になったけど…「夫とは職場で知り合い、結婚しました。夫の希望で専業主婦になりましたが、夫のモラハラに苦しめられ、人格を否定するような発言も多くありました。なかなか子どもができなかったのですが、それについても責められました。そのくせ子作りに積極的ではない夫に、『お前なんて女として見れねーよ』『家でも化粧しろ