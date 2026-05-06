阪急阪神百貨店は4月28日、神戸阪急 本館5階にて全国で5店舗目となる「アニエスべー カフェ」をオープンします。■神戸阪急限定メニューも同店では、「ユーハイム」とコラボレーションした神戸阪急限定メニューや、パリ発の「リベルテ・パティスリー・ブーランジェリー」のパン、フランス発祥の「ボンヌママン」のジャムを使用したメニューなどを提供します。神戸阪急限定メニューには、神戸牛で作ったフィリングをサクサクのパイ