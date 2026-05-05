今回は、会社の先輩に突然、120万の婚約指輪を渡されたエピソードを紹介します。1回しかちゃんと話したことがないのに…「新卒で入社し半年ぐらいたちましたが、先輩男性社員のSさんに毎日のようにLINEを送られ、困っています。というのも、私が入社したばかりの頃、Sさんに優しく声をかけてもらったので、そのお礼を伝えたところ、私が好意を持っていると勘違いされたからです。Sさんはなぜか『私と付き合っている』と勝手に思い