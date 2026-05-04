ミラノ・コルティナオリンピックで銅メダルを獲得した新潟市出身の中井亜美選手が、早くも来シーズンの新たなチャレンジについて語りました。 オリンピックで話題となったポーズで登場した新潟市出身の18歳・中井亜美。自身が通う千葉県の高校が主催した祝賀会に参加し、集まった200人以上から祝福を受けました。 ■新潟市出身 中井亜美(18) 「今回の結果に満足することなく、経験を次につなげていきたい