2025年12月の発売以降、好調な販売を続ける新型RAV4。その理由のひとつが力強く洗練されたスタイリングであることは間違いないようです。では、6代目となる新型のデザイン開発はどのような意図で行われたのか？今回は、デザインを統括した神山氏にエクステリアに関する話を聞いてみました。 【画像】どう進化した？新型RAV4を写真で見る ■先代を否定しないモデルチェンジ ーーはじめに、今回デザイン開発