トヨタ「ノア」一部改良モデルに反響2026年4月10日に、トヨタからミドルサイズミニバン「ノア」の一部改良モデルが公開されました。同年5月6日より販売開始される予定です。今回の改良では、フロントフェイスの意匠変更や新グレード「S-X」の設定、さらにはハイブリッド車へのラインナップ統合が行われましたが、販売店にはどのような反響があるのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが4年ぶりに大幅刷新したトヨタ「“新