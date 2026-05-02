スマートフォンやスマートウォッチ、タブレット、ワイヤレスイヤホン、携帯ゲーム機――。身のまわりに電子機器が増えると、それぞれに充電ケーブルが必要ですよね。気がつけば、何本ものケーブルが散乱してグチャグチャ……なんてことにもなりがちです。そんな時に便利なのが、絡まりやすいケーブルを安全かつ、効率的にまとめてくれる“ケーブルバンド”。今回は、ケーブルの種類や持ち運びの有無、気分によって使い分けでき