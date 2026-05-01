Amazonのサブスクリプションサービス「Prime Video（プライム・ビデオ）」は、月間600円または年間5900円のAmazonプライム会員特典の一つ。アニメやドラマなどの映像作品が見放題で楽しめます。2026年5月も、注目の作品が続々と配信されます。注目の独占配信は？新着作品の中でも、押さえておきたいのが"独占配信"。編集部の注目作品を紹介します。●宝島（5月1日から独占配信）第49回日本アカデミー賞で作品賞、主演男優賞など8部