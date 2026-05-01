テレビアニメ『ONE PIECE』の主人公、モンキー・D・ルフィにフォーカスした「一番くじ ワンピース MONKEY．D．LUFFY−冒険の記憶と未来への航路−」が、5月2日（土）から、全国の「ローソン」店舗で順次発売される。【写真】迫力がすごい！ルフィのフィギュア一部詳細■表情もポーズも超リアル今回登場する「一番くじ ワンピース MONKEY．D．LUFFY−冒険の記憶と未来への航路−」は、麦わらの一味の船長、モンキー・D・ルフ