俳優・黒沢年雄（82）が4月30日に自身のブログを更新し、夢グループ主催の「夢コンサート」を引退したと報告した。

黒沢は「先月で夢公演を引退しました。実は妻が難病にかかり，地方公演や遠方は行けなくなり，皆さんに迷惑をかけられなくなりました…それが理由です。妻はどんどん進行して行く病の中，僕しか頼る人間がいないのです…それに精一杯応えてあげられるのが僕の使命なのです」と報告。

「夢公演は楽しかった…やり切った本当に楽しい15年でした…北海道から沖縄まで…全国小さな町まで…探索が好きなので良く町や城など隅々まで歩きました。夢の社長始め，素晴らしいスタッフや歌手の皆さん…本当に良い方ばかりで感謝の気持ちでいっぱいです」

また「ファンの方々には本当に感謝してます…特に暑い季節や寒い時も遠方にも欠かさず会場に来てくださったファンの方…感謝の気持ちでいっぱいです…ありがとう！これからも時間の許される限りの仕事は…ギャラは二の次…楽しくやりがいのある仕事があればやらせて頂きます」とつづっていた。

黒沢はモデル・街田リーヌと76年に結婚。約4年前から黒沢は「出来る限りの介護をしてきた」と明かしているが、一昨年に街田の歩行・言動がままならず、施設へ入居したと報告している。