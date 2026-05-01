北欧ブランドならではの鮮やかな色彩とポジティブな世界観で人気のMarimekkoから、春の気分をぐっと高めてくれる新作コレクションが到着しました。今回登場するのは、遊び心あふれるバッグシリーズ「オンニバッグ」とカラフルな小物たち。軽やかな季節にぴったりなラインナップで、毎日のコーディネートに彩りと楽しさをプラスしてくれます♡ オンニバッグの魅力とは 今回新たに登場した「オンニバ