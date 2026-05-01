心臓弁膜症、膀胱がん、咽頭がん── 。今年に入って次々に病気が発覚したデザイナーのドン小西さん（75）。15億の借金、うつ病、離婚とさまざまな困難を乗り越え、昨年夏には離婚から20年、元妻と再婚が決まったばかり。穏やかな暮らしが始まった矢先に起きた新たな波乱に、ドン小西さんが今、思うことは。 【写真】離婚から20年…闘病生活を支える、再婚が決まった早苗さんと（全9枚） 「どのタイミングで入院するかわか