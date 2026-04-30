花王のベースメイクブランド「プリマヴィスタ」は、5月9日（土）から、『ポケットモンスター』とコラボレーションしたスペシャルパッケージ商品を、全国のドラッグストアやECサイトなどで順次発売する。【写真】キュートなニンフィアも登場！第2弾は「プレメイクアップ ジェルウォッシュ」■化粧下地は全4種類今回ピンクのポケモンが大集結し展開されるスペシャルパッケージは、第1弾の化粧下地「スキンプロテクトベース 皮