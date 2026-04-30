「復活というより、新しい時間を作っている」。20年ぶりに再婚が決まった元妻・早苗さんとの現在をそう語るドン小西さん。15億円の借金返済に奔走するなかですれ違いが生じ、離れていった妻となぜ再び寄りを戻すことになったのか。娘さんが「腐れ縁」と呼ぶ、夫婦の縁とは。 【写真】「長い髪と印象的な瞳」20年後も「結婚したい」と思わせる早苗さんの現在（8枚目/全9枚） 「早苗は僕の人生のルーツ」 妻と娘