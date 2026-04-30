TWICEのJEONGYEON（ジョンヨン）が、4月29日（水）に自身のInstagramを更新。先日、MUFGスタジアム（国立競技場）で開催されたワールドツアーの東京公演「TWICE WORLD TOUR IN JAPAN」のオフショットを公開し、その美貌が話題になっている。【写真】スタイル抜群！称賛の声が上がったジョンヨンの東京公演オフショット■「大正解ビジュ」と話題4月25日（土）、4月26日（日）、4月28日（火）の3日間、ワールドツアーの東京公