ディズニーキャラクターを題材にした「ディズニーキャラクター パン」が、5月1日（金）から、関東、中部、関西、中国、四国エリアのパン売場で発売される。【写真】“チップ＆デール”デザインの「チョコチップメロンパン」も！商品詳細■限定シールは全24種類 今回発売されるのは、パッケージに“ミッキー＆フレンズ”をデザインした「ディズニーキャラクター パン」全2種。ラインナップには“ミッキー＆ミニー”デザイン