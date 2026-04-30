「ディズニーキャラクター パン」5．1から発売！ キラキラメタリック仕様の限定シール付き
ディズニーキャラクターを題材にした「ディズニーキャラクター パン」が、5月1日（金）から、関東、中部、関西、中国、四国エリアのパン売場で発売される。
【写真】“チップ＆デール”デザインの「チョコチップメロンパン」も！ 商品詳細
■限定シールは全24種類
今回発売されるのは、パッケージに“ミッキー＆フレンズ”をデザインした「ディズニーキャラクター パン」全2種。
ラインナップには“ミッキー＆ミニー”デザインの「りんご＆キャラメルクリームパン」と、“チップ＆デール”デザインの「チョコチップメロンパン」がそろう。
いずれも、本商品でしか手に入らないキラキラメタリック仕様のシールが1枚付属。デザインは全部で24種類が用意されているという。
また、6月1日（月）、7月1日（水）、8月1日（土）にも引き続き、“ミッキー＆フレンズ”デザインの新商品が登場予定だ。
【写真】“チップ＆デール”デザインの「チョコチップメロンパン」も！ 商品詳細
■限定シールは全24種類
今回発売されるのは、パッケージに“ミッキー＆フレンズ”をデザインした「ディズニーキャラクター パン」全2種。
ラインナップには“ミッキー＆ミニー”デザインの「りんご＆キャラメルクリームパン」と、“チップ＆デール”デザインの「チョコチップメロンパン」がそろう。
いずれも、本商品でしか手に入らないキラキラメタリック仕様のシールが1枚付属。デザインは全部で24種類が用意されているという。
また、6月1日（月）、7月1日（水）、8月1日（土）にも引き続き、“ミッキー＆フレンズ”デザインの新商品が登場予定だ。