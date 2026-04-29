限界まで遊んでコテッ… 取り残される子猫YouTubeチャンネル「ポンタポンタ」では、3兄妹で遊び疲れて寝てしまった子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「たくさん遊んでそのまま寝ちゃう様子がかわいい！」「つい慰めてあげたくなる」の声が続出しました。【画像5枚】「一緒に寝てあげたい…」これが、独りぼっちで“泣く子猫”です！注目を集めたのは「遊び疲れて眠っていたらみんな部屋に帰っちゃって独りぼっちにな