限界まで遊んでコテッ… 取り残される子猫

YouTubeチャンネル「ポンタポンタ」では、3兄妹で遊び疲れて寝てしまった子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「たくさん遊んでそのまま寝ちゃう様子がかわいい！」「つい慰めてあげたくなる」の声が続出しました。

【画像5枚】「一緒に寝てあげたい…」これが、独りぼっちで“泣く子猫”です！

注目を集めたのは「遊び疲れて眠っていたらみんな部屋に帰っちゃって独りぼっちになり鳴いちゃう子猫」という動画。元気いっぱいに子猫たちが遊ぶシーンから動画は始まります。

テンションが上がり、体力の限り遊ぶ子猫たち。すると、1匹の子猫は遊び疲れたのか、そのまま眠ってしまいました。

「みんなどこニャ？」 目覚めて独りぼっちに気付く

子猫が眠ると、まるでこの時を待っていたかのようにサビ猫がすっと部屋へ帰っていきます。続いてもう1匹の子猫も後を追い、部屋の中で仲良く夢の中へ。

ウトウトと寝ていた子猫が目を覚ますと、そこには2匹がいません。寂しくなった子猫は、思わず「どこにいっちゃったのニャ？」と鳴いてしまいました。

無事に合流してフミフミ… 安心した姿にホッ

追いかけるように兄妹猫たちのところへ戻った子猫。2匹がいて安心したのか、フミフミする様子が映し出されたところで動画は終了します。

子猫たちの日常を見た視聴者からは、「寂しくて鳴いちゃったのかな？」「3匹の中で一緒に寝たい！」「このかわいさは反則でしょ」といったコメントが寄せられていました。3匹の仲むつまじい様子が気になった方は、ぜひ動画をチェックしてみてくださいね。