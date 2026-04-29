ヒルトン大阪の2階「Folk Kitchen (フォルク キッチン)」では、2026年月6月4日（木）〜8月30日（日）までの期間、「サマースイーツビュッフェ 〜ムーミンのトロピカル・バカンス〜」が開催されます。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】今回のコラボスイーツは、ムーミン一家となかまたちがムーミン谷から南の島を訪れ、ビーチでバカンスのひとときを過ごすというコミックスのストーリーをテーマに構成。ココナッツやマンゴ