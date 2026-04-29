筆者の話です。危篤だと聞いたいとこに「明日行くね」と伝えた日のこと。その数時間後に届いた知らせに、私は言葉を失いました。 明日行くね 「明日行くね」知人から、同級生であるいとこが危篤だと聞きました。親類からは何の連絡もなかったので、半信半疑ながら娘さんに連絡を取ると「今は会えるから来てやって」と言われます。 ただ、知らせを聞いて午後にお見舞いに行った親類から「落ち着いていたよ」との連絡を