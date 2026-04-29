アメリカ・フロリダ州のウォルト・ディズニー・ワールドで、思わぬトラブルが発生しました。パーク内の人気ショップで商品を盗んだとして、男が逮捕される事態となり、来園者の間でも驚きの声が広がっています。 野外の人気ストアで起きた盗難 事件が起きたのは、ディズニー内でもファンに人気の“ピンバッジ”を扱うショップ。屋外に展開されることも多く、コレクターや観光客が気軽に立ち寄れ