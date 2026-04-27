2026年5月1日から『プラダを着た悪魔2』の公開が日本でも待ち望まれるなか、改めて注目されているのが、2006年に公開された1作目でアンディ・サックス（アン・ハサウェイ）が身につけていたファッションアイテムです。なかでも象徴的だった“シャネル”のアイテムは、いま驚くべき形で価値を高めています。 シャネルジャケット、いまや“別格価格”に 劇中でアンディが着用していたシャネルのツイードジャケット。当時は