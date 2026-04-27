ハンバーガーに目がいきがちですが、実はドリンクのラインナップも充実している【マクドナルド】。実はいま、初となるキャラクターコラボ商品も登場し、ますます注目度がアップ。そこで今回は、ほっと一息つきたいときに選びたくなる、おすすめのドリンクをご紹介します。 ビジュアルに注目！ 可愛らしいデザインのカップと、キティちゃんのリボンを彷彿させる赤が印象的な「ハローキティのジュ