絶対にいらないんだね？ 本当に作らないからね？ あとで作れって言わないでねー!?ここまで念を押しても突然帰宅して「夕食を作れ」と言う旦那さん。さらに言うことをコロコロ変えるだけでなく、いまの自分に都合の悪い発言はなかったことにしてしまうんです…。>>【まんが】気分屋な夫に疲れる(ウーマンエキサイト編集部)