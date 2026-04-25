見た目も抜群に良いご褒美感たっぷりのパフェから、オリジナル和スイーツの新フレーバー等、目移りしそうな「新作スイーツ」が並ぶ【ローソン】。今回は、“食べなきゃ損！”という気分にさせてくれそうな、注目のスイーツをご紹介します。旬を取り入れたコンビニスイーツは、あっという間に終売になる可能性があるので、食べたいと思ったら迷わず味わって！ 見た目もGood！ 贅沢した