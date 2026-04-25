こりゃ素通りできないよ（汗）【ローソン】食べ逃したくない！「新作スイーツ」

見た目も抜群に良いご褒美感たっぷりのパフェから、オリジナル和スイーツの新フレーバー等、目移りしそうな「新作スイーツ」が並ぶ【ローソン】。今回は、“食べなきゃ損！”という気分にさせてくれそうな、注目のスイーツをご紹介します。旬を取り入れたコンビニスイーツは、あっという間に終売になる可能性があるので、食べたいと思ったら迷わず味わって！

見た目もGood！ 贅沢したい日にぴったり

真っ赤ないちごソースとホイップクリーム、スポンジ、ストロベリーゼリー、いちごミルクプリンを重ねた「ストロベリーパフェ」。見た目にも可愛らしくて、食べる前から気分もアップ！ 気になる味もスイーツブロガーのお墨付き！ 「365日スイーツ食べるブロガー」という@sujiemonさんが、「いちごプリンの甘味と苺ゼリーの酸味が最高」「たっぷり大容量で大満足！」と感想を投稿しています。価格は、\340（税込）。

もっちり食感の和スイーツがいちご風味で登場

いちごスイーツ専門店【ICHIBIKO（いちびこ）】監修の、「どらもっち いちご」\257（税込）。こんがり焼き色のついたもちもちのどらやき生地にサンドされているのは、ホイップといちごソースをミックスしたいちごクリームと、果肉入りのいちごソース。旬の果物の香りがたっぷり感じられる、和風スイーツです。筆者も、あっという間に完食する美味しさでした。

シンプルながら奥深い！ お手頃スイーツ

「しっとりもっちりで口どけも良好」「お手頃価格で極上の味が楽しめる」と、@sujiemonさんが絶賛している、「クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン カスタードホイップ」。たっぷりと入ったカスタードクリームはバニラシード入りなのだそうで、本格的な味と香りを実感できそう。物価高の今、\181（税込）と手に取りやすいところも嬉しいポイント。

デコレーションも華やか！ ケーキのようなクレープ

いちごクリームといちごソース、スポンジ生地をクレープ生地でくるりと巻いた「いちごショートケーキのクレープ」。トッピングのいちごチップが、食感と味わいにほどよいアクセントを与えてくれそうです。@sujiemonさんによると、「いちごケーキを食べてる感覚！」なのだとか。お皿に移してカフェ気分を味わうのもおすすめです。価格は、\333（税込）。

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※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Reco.N