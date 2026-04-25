「3番・一塁」で先発出場…マイコラスから一発

【MLB】Wソックス ー ナショナルズ（日本時間25日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が24日（日本時間25日）、本拠地で行われたナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場。4回の第2打席で2試合ぶりとなる今季11号を放ち、メジャートップタイに並んだ。年間では驚異の68本塁打ペースとなった。

またも快音を飛ばした。第1打席は三振に打ち取られたが、1-1の4回の第2打席。元巨人助っ人の右腕マイコラスがカウント1-2から外角のチェンジアップに片手で合わせた。体勢を崩されながらも打球はぐんぐん伸びて右翼席へ着弾。打球速度104.0マイル（約167.4キロ）、飛距離415フィート（約126.5メートル）、角度33度の一発を突き刺した。

村上は16日（同17日）のアスレチックス戦から5試合連続でアーチをかけ、球団＆日本人最長記録に並んでいた。前日23日（同24日）のダイヤモンドバックス戦で記録はストップしたものの、本拠地に戻って再び一発を叩き込んだ。

ブルワーズとの開幕カード3試合でも3戦連発を記録した。メジャーデビューから3試合連続本塁打は、日本選手では城島健司（マリナーズ）の2戦連発を抜き、新記録だった。以降は不振が続き、9日（同10日）のロイヤルズ戦からは4試合連続で無安打だったが、14日（同15日）のレイズ戦で25打席ぶりとなる5号を放って上昇気流に乗った。

試合前時点で、村上は25試合の出場で打率.253、リーグ2位の10本塁打、19打点、出塁率.394、メジャー5位のOPS.992の成績を残していた。（Full-Count編集部）