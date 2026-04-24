【モデルプレス＝2026/04/24】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第5話が4月23日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信された。練習生のイメージチェンジに注目が集まっている。【写真】「日プ」金髪にピンクヘア…大胆イメチェン遂げた練習生たち◆「日プ新世界」釼持吉成らがイメチェン第5話では、51位以下の練習生が脱落となる第