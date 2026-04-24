「日プ新世界」釼持吉成が金髪、チェン・リッキーが短め暗髪…練習生の劇的イメチェンに熱視線「自己プロデュース天才」「垢抜けすごい」
【モデルプレス＝2026/04/24】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第5話が4月23日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信された。練習生のイメージチェンジに注目が集まっている。
【写真】「日プ」金髪にピンクヘア…大胆イメチェン遂げた練習生たち
第5話では、51位以下の練習生が脱落となる第1回順位発表式を実施。練習生たちの動向に注目が集まる中、イメージチェンジした姿も話題となった。長めのセンター分けが印象的だった加藤大樹（K.DAIKI）は、短めにヘアカットし、前髪をまっすぐ下ろしたスタイルに。黒髪が定着していた釼持吉成（KINARI）は金髪へとチェンジした。
また、ブロンドのウルフヘアが特徴的だったチェン・リッキー（RICKEY）は襟足をカットし、落ち着いたカラーに。暗髪だったリュウ・カイチ（KAICHI）は明るいピンクヘアへと大胆に変身。それぞれの新たな姿に注目が集まった。この放送を受け、視聴者からは「自己プロデュース天才」「垢抜けすごい」「どっちも似合ってる」「全部かっこよすぎ」などと反響が上がっている。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
情報：Lemino
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◆「日プ新世界」釼持吉成らがイメチェン
第5話では、51位以下の練習生が脱落となる第1回順位発表式を実施。練習生たちの動向に注目が集まる中、イメージチェンジした姿も話題となった。長めのセンター分けが印象的だった加藤大樹（K.DAIKI）は、短めにヘアカットし、前髪をまっすぐ下ろしたスタイルに。黒髪が定着していた釼持吉成（KINARI）は金髪へとチェンジした。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
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