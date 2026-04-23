長距離の移動には、新幹線、電車、自家用車、飛行機、バスなどさまざまな方法があります。 そのなかでも夜行バスは料金が安く、気軽に移動できるイメージがあるのではないでしょうか？ 狭い空間で長時間座りっぱなしになるので身体に負担はありますが、節約のために夜行バスを選ぶ人もいるでしょう。 本記事では、交通費が新幹線を上回っていても乗りたい夜行バスの進化と魅力、夜行バスならではのメリットに