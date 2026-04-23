神奈川県横浜市青葉区に誕生した店舗兼用住宅「榧日」（ひび）は、暮らしながら小さな店舗や教室を開く「小商い（こあきない）」ができる賃貸物件。展開するのは、「断熱等級7」という極めて高い性能を持つブランド「Asu-haus（アスハウス）」の旭化成ホームズだ。なぜ今、ハウスメーカーが賃貸住宅で高断熱と、地域に開かれた暮らしを提案するのか。プロジェクトの核心について話を伺った。１階の一部を店舗スペースに。ゆるやか