4月29日（水）「上田と女が吠える夜」日本一の観光地はどっち!?「北海道 VS 沖縄の女が大激論SP」 カニ、ホタテ、ジンギスカンなど、広大な大地が生み出す食のパラダイス「北海道」エメラルドグリーンの海に太陽が降り注ぐリゾートアイランド「沖縄」日本を代表する観光地はどちらなのか！？「北海道VS沖縄の女が大激論SP」◆北海道・飯田圭織ガチすぎて言いたくない！？子育てが終わったら住みたい町“北海道・東川町”！◆