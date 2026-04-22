俳優の竹内涼真さんは4月21日、自身のInstagramを更新。主演舞台の一部公演中止が発表されましたが、元気な姿を見せました。【写真】タンクトップで筋肉際立つ竹内涼真「ファンになりました！」竹内さんは「東京公演は残り1週間。みんなで声を合わせて、一緒に祝おう。準備はいい？劇場で会おう」と英語でつづり、3枚の写真を投稿。1枚目は、複数のキャストと共に舞台に立つモノクロショットです。格好いいポーズと表情を見せてい