羊の毛刈りを体験する瀬戸南高校の3年生 見た目もさっぱり！岡山市の高校生が22日、羊の毛刈りを体験しました。 羊の毛刈りを体験したのは、畜産などを学んでいる岡山市東区の瀬戸南高校の3年生17人です。 赤磐市のテーマパーク「おかやまフォレストパークドイツの森」の飼育員から指導を受け、ドイツの森で飼育しているメスの羊「フジ」の毛を刈りました。 バリカンの刃で傷つけないよ