22日正午過ぎ、大江町で山林火災が発生し、立ち木や下草などが焼けました。午後6時現在も鎮火には至っていません。22日午後0時10分ごろ、大江町小見の大山自然公園付近の山中から煙が見えると近くで農作業中の男性から119番通報がありました。この火事で、ポンプ車6台が出動し地上での消火活動が行われたほか、県の消防防災ヘリもがみと宮城県の防災ヘリによる放水が行われました。警察と消防によりますと、午後6時現在も鎮火には