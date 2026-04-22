任期満了に伴い、5月17日に告示される、珠洲市長選挙の立候補予定者説明会が22日開かれ、すでに出馬を表明している2つの陣営が出席しました。珠洲市長選挙には、これまでに6選を目指す現職の泉谷満寿裕氏と、珠洲市議会議員で新人の浦秀一氏の2人が立候補を表明していて、選挙戦となる公算です。22日開かれた立候補予定者説明会では、出馬を表明している2つの陣営関係者が出席して、選挙管理委員会の担当者から書類の記入方法や選