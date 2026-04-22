【その他の画像・動画等を元記事で観る】奄美大島出身のアーティストReoNaの新曲「結々の唄（読み：ゆいゆいのうた）」のMusic Videoが、YouTubeにてプレミア公開された。今回公開されたMusic Videoは、奄美大島で撮影。島の光や風を感じさせるロケーションの中で、「結々の唄」の世界観を立体的に描き出している。水面と地続きのように溶け合うカットでは、ReoNaがまるで海の上を歩いているかのような幻想的な姿を見せ、一方で船