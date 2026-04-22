ReoNa、新曲「結々の唄」Music Video公開！ぴあアリーナMM公演＆静脈ツアーの抽選受付中

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奄美大島出身のアーティストReoNaの新曲「結々の唄（読み：ゆいゆいのうた）」のMusic Videoが、YouTubeにてプレミア公開された。

今回公開されたMusic Videoは、奄美大島で撮影。島の光や風を感じさせるロケーションの中で、「結々の唄」の世界観を立体的に描き出している。水面と地続きのように溶け合うカットでは、ReoNaがまるで海の上を歩いているかのような幻想的な姿を見せ、一方で船の上で歌うシーンでは、水平線に向かって声を放つようなスケール感のある表現も印象的な作品に仕上がっている。

YouTubeプレミア公開形式での配信となり、公開時にはリアルタイムでの視聴が可能となるのでお見逃しなく。

「結々の唄」は、3月7日にReoNaの故郷・奄美大島で開催された初の凱旋フリーライブ

『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』にて初披露され、同日配信リリースされた。ReoNaの出身地である奄美大島に伝わる人と人とが支え合いながら生きていく「結（ゆい）の精神」を伝え、歌詞に「よーりよーり」、「トウトガナシ」など、奄美の島口（方言）が一節に唄われており、これまでアニメと絶望に寄り添ってきたReoNaが故郷・奄美に寄り添った楽曲。

レコーディングには奄美大島出身アーティスト、城 南海（きずきみなみ）が奄美三味線とチヂンの演奏で参加し、伝統的な楽器を取り入れることで、サウンド面からも奄美に根差した世界観を表している。

また、同公演には島内外から約1,000名が来場し、YouTube LIVE配信では約10,000名の同時視聴を記録。奄美大島をはじめ鹿児島エリアのメディアでも取り上げられるなど、大きな話題となった。

奄美を唄った新曲「結々の唄（読み：ゆいゆいのうた）」は、2026年3月7日0:00より各配信サービスにて配信スタートしている。

なお、2027年3月6日(土)、3月7日(日)に開催される『ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロー、アンハッピー」 atぴあアリーナMM』のYouTube先行、2026年7月19日（日）から開催する『ReoNa Concert Tour 2026 De:TOUR -静脈-』のファミリーマート先行が本日4/20よりスタートしているので併せてチェックしてほしい。

●配信情報

「結々の唄」

配信中



配信リンクはこちら

https://ReoNa.lnk.to/yuiyuinouta

●ライブ情報

『ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロー、アンハッピー」 atぴあアリーナMM』

2027/3/6（土）

ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM 〜逃げて逢おうね〜

2027/3/7（日）

ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM 〜やっぱり人が好き〜

会場：ぴあアリーナMM

YouTube先行抽選受付中

https://eplus.jp/reona/

ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-

7/19（日）大阪府・Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00

7/20（月・祝）福岡県・DRUM LOGOS OPEN 17:00 / START 18:00

7/25（土）東京都・Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00

8/8（土）愛知県・Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00

8/10（月）宮城県・仙台 Rensa OPEN 18:15 / START 19:00

8/21（金）北海道・PENNY LANE OPEN 18:15 / START 19:00

各プレイガイドにて抽選受付中

申込みはこちら

イープラス

http://eplus.jp/reona/

ローチケ

http://l-tike.com/reona/

チケットぴあ

http://w.pia.jp/t/reona/

ReoNa Concert Tour 2026 De:TOUR -静脈-

10/3(土) 千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 17:00 / START 18:00

10/4(日) 千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 16:00 / START 17:00

10/20(火) 福岡・福岡国際会議場 OPEN 18:00 / START 19:00

10/24(土) 兵庫・神戸国際会館 OPEN 17:00 / START 18:00

10/29(木) 東京・LINE CUBE SHIBUYA OPEN 17:30 / START 18:30

11/23 (月・祝) 宮城・トークネットホール仙台（仙台市民会館）大ホール 17:00 / START 18:00

12/5(土) 愛知・Nittera日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 17:00 / START 18:00

12/10(木) 北海道・札幌市教育文化会館 大ホール 18:00 / START 19:00

ファミリーマート先行抽選受付中

申込みはこちら

https://eplus.jp/reona/

関連リンク

ReoNaオフィシャルサイト

https://www.reona-reona.com/