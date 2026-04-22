全日本空輸（ANA）とUber Japanは、空港アクセスでマイルを還元する共同キャンペーンを4月21日から6月30日まで実施している。ANAが運営する旅CUBEを通じて参加登録し、Uberの配車サービスを利用した利用者を対象に、配車アプリ新規利用者には乗車額の15％、既存利用者には10％をマイルとして付与する。還元上限は期間中1人5,000マイル。抽選で100人に両社のロゴと「その先へ」を意味するメッセージをデザインした非売品のフライト