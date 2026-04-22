3月、金沢市内でバイクの暴走行為を繰り返したとして、警察は21日、金沢市に住む高校生2人を道路交通法違反の疑いで逮捕しました。道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは、金沢市に住む16歳の男子高校生2人です。2人は、先月7日の午後7時40分ごろ、金沢市の県道をバイクで運転し、赤信号を無視する行為を繰り返した疑いがもたれています。けが人や事故などの被害はありませんでした。当時、パトロールをしていた交通機動隊が暴走行