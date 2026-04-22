２０２６年で最大規模の黄砂が、日本海側を中心に全道的に飛来しています。影響は４月２２日夕方まで続く見通しで注意が必要です。午前６時半ごろの札幌市内の様子です。山がはっきり見えないほど、マチ全体が白くかすんでいました。札幌市西区では車の車体全体に黄砂がついた様子も見られ、大量に飛来したことがわかります。札幌管区気象台によりますと、大陸で巻き上がった黄砂が偏西風に乗り、２２日も日本海側を中心に飛来して