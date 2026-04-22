気象庁と環境省が熱中症への警戒を広く呼びかける「熱中症警戒アラート」。今年はきょう4月22日から10月21日まで運用されます。 【表で見る】全国各地の熱中症警戒アラート発表回数(2025年) 熱中症警戒アラートが発表されたらエアコンなどが効いた室内などの涼しい環境で過ごし、こまめな休憩や水分・塩分補給が重要です。年々発表回数が増えている熱中症警戒アラート。21日に発表された5月～