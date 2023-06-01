北海道・中標津警察署は2026年4月21日、北海道別海町に住む酪農業の男（34）を窃盗の疑いで逮捕しました。男は21日午後3時半ごろ、中標津町南町の大型スーパーで花火10パック（販売価格合計1万5950円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、男は会計をせず店の外に出たため、従業員が声をかけ、その場で取り押さえ、警察に身柄を引き渡したということです。調べに対し男は「私がやったことそのままです」