北海道・名寄警察署は2026年4月21日、住所・職業不詳の男（82）を廃棄物処理法違反の疑いで逮捕しました。男は2026年4月14日ごろから15日ごろまでの間、北海道・音威子府村物満内の山林で、金属くずなどの廃棄物を焼却した疑いが持たれています。警察によりますと、14日午後11時50分ごろ「北海道開発局のカメラで音威子府と中川を結ぶ道路で炎が見える」と消防から警察に通報があったということです。消防と警察がかけつけ、金属く