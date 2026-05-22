ワーナー・ブラザース ジャパンは、2026年5月22日より映画『ザ・ブライド！』のデジタル販売とレンタルを開始した。8月5日には、4K UHD、ブルーレイ、DVDが発売となる。『ザ・ブライド！』のデジタル販売＆レンタルが開始『ザ・ブライド！』は、孤独な怪物《フランケンシュタイン》と、彼の手で墓場からよみがえった花嫁《ブライド》が、逃避行《ハネムーン》の中で激情的な絆で結ばれていく、愛と破壊の物語。マギー・ギレンホー