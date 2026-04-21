空の便で終日、混乱が続きました。21日朝、全国に情報を送る国土交通省の航空交通管制システムに障害が発生し、石川県の小松空港でも国内線10便が欠航、他の便にも遅れが出ました。国土交通省によりますと、21日午前5時半ごろ、神戸市にある航空交通管制システムにトラブルが発生。その後、全国に情報を送っている福岡市の管制システムの不具合が原因だったことが分かり、システムの切り替えによりおよそ5時間後にトラブルは解消さ