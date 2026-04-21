20日午後4時52分ごろ、青森県で最大震度5強を観測する地震が発生。地震の規模を示すマグニチュードは7.7、震源の深さは19kmと推定されています。 【上空からの画像を見る】陸に向かって波が…北海道・苫小牧市の様子（20日午後6時半過ぎ） 今回の地震はどのようなメカニズムで起き、私たちは何を警戒すべきなのか？また、2度目となる「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されましたが、この情報がどのような意味